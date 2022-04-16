الحماية المدنية تسيطر على حريق بإحدى العمارات بالإسماعيلية دون إصابات

الإسماعيلية - السيد فلاح

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، في السيطرة حريق نشب في الطابق الثالث في إحدى البنايات السكنية بشارع مكة في حي أول الإسماعيلية، دون إصابات، بعد أن دفعت الحماية المدنية بأربع سيارات إطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل إمتداده لباقي الشقق السكنية المجاورة للحريق، كما دفع مرفق الإسعاف بسيارة لمكان الحادث.

تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، يفيد باندلاع حريق في إحدى الشقق السكنية بطابق الثالث بشارع مكة في حي أول بالإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت رجال الشرطة بقسم أول ورجال الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات، وقام رجال المباحث لمعاينة المكان لمعرفة أسباب الحريق.