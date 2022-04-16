الاستماع لأقوال أسرة شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة غرق بترعة فى البدرشين

كتب ـ بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد من أسرة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، تعرض للغرق بإحدى الترع في البدرشين، وأكدوا عدم اشتباههم في الحادث جنائيا، وتم إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بدفن الجثة.

لقى شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مصرعه غرقا بإحدى الترع في البدرشين، بمحافظة الجيزة، وتم انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بترعة في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لقى مصرعه غرقا بالترعة، وتم انتشال جثته.

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.