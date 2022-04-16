الأوقاف توزع اليوم 19 طنا من لحوم صكوك الإطعام فى 5 محافظات

كتب على عبد الرحمن

توزع وزارة الأوقاف اليوم السبت 18 طنًّا من لحوم صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، فى محافظات: "الإسكندرية- الشرقية- بني سويف- الغربية- البحيرة"، وذلك في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك الإطعام.

ومن المقرر أن يتم توزيع اللحوم بواقع (4) أطنان لكل من محافظات (الإسكندرية- الشرقية- بني سويف) و (3) أطنان لكل من محافظتي (الغربية- البحيرة)، وذلك للأسبوع الحادي عشر من بدء مرحلة التوزيع.

وبما يتم توزيعه اليوم يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه (490) طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة– الدقهلية– الإسكندرية– دمياط - بني سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء).

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت وزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.