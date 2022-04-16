الأتوبيس ولع.. بث مباشر من موقع الحادث على طريق أسيوط البحر الأحمر

أسيوط - هيثم البدرى

أنقذت اليوم السبت العناية الإلهية، حياة 50 راكبا، قبل اشتعال أتوبيس رحلات كانوا يستقلونه من القاهرة بطريق أسيوط البحر الأحمر، عند الكيلو 45، بعدما تعطل الأتوبيس واندلعت فيه النيران بعد نزول الركاب دون وقوع أي إصابات.

وكانت غرفة العمليات بمحافظة أسيوط، قد تلقت إخطارًا من وحدة الإسعاف المعينة بطريق أسيوط البحر الأحمر عند الكيلو 45، يفيد ورود بلاغ باشتعال النيران في أتوبيس رحلات قادم من القاهرة بطريق أسيوط_البحر الأحمر دون معرفة الأسباب .

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع البلاغ وتبين اشتعال النيران باتوبيس رحلات قادم من القاهرة بطريق البحر الأحمر يحمل رقم ن ف ج 935 وذلك بعد حدوث عطل مفاجئ به وتمكن الركاب وسائق الاتوبيس من النزول قبل اشتعال النيران به بدقائق معدودة دون وقوع اي إصابات تذكر وتمكن قائد الاتوبيس نقله على جانب الطريق قبل اشتعاله.

جاري الدفع ب سيارات الإطفاء والإسعاف وقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، خاصة أن الحريق ادي لتفحم الاتوبيس بالكامل وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاحتواء الموقف