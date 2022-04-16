استكمال أعمال الرصف بحى شرق أسيوط وكشط شارع الجمهورية تمهيدا لرصفه.. صور

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إننا نعمل على تحسين أعمال رصف الشوارع والطرق ورفع كفاءتها بكافة الطرق الممكنة لرفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وفقاً للامكانات المتاحة والاعتمادات المتوفرة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لرفع كفاءة ورصف الطرق والانتهاء من أعمال رد الشئ لأصله طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً ، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين رؤساء الأحياء والمراكز بالمحافظة ووحدة الرصف لإستكمال أعمال رصف الشوارع الرئيسية والميادين المختلفة بالقرى والمراكز ومتابعة مراحل التنفيذ والتأكد من العمل وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية حتى نهو الأعمال للارتقاء بمستوى الخدمات وتسهيل حركة المواطنين والنقل والانتقال.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه تم البدء في كشط شارع الجمهورية بحي شرق أسيوط وإزالة طبقات الأسفلت القديمة المتهالكة بإستخدام معدات مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة تمهيداً لرصفه وبمشاركة أيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط ونوابه ومسئولي وعمال الرصف وذلك استكمالاً لخطة العام المالي 2021/2022 لتمهيد وتسوية وكشط الشوارع والمطبات وإزالة الحفر والقطع العرضي والطولي بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة بالمحافظة واعادة رصفها ووضع طبقة الأسفلت الجديدة موضحاً أن أعمال الكشط تتم في ساعات متأخرة من الليل خلال الفترة المسائية تفادياً للزحام المروري أو تعطيل حركة المرور وذلك في إطار النهوض بمشروعات الرصف وانشاء شبكة طرق مناسبة لتقليل الحوادث المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف.