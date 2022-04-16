إصابة 5 أطفال بالتسمم لتناولهم وجبة منزلية فاسدة بأسيوط

هيثم البدري

أصيب 5 أطفال بينهم رضيعين من أسرة واحدة بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة غذائية فاسدة بقرية الأنصار التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وتم نقلهم إلى المستشفى القوصية.

كان اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بوصول 5 حالات أطفال في حالة إعياء شديد وقيء وإغماء نتيجة تسمم غذائي حدث إثر تناولهم تناول وجبة فاسدة داخل المنزل.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة لموقع البلاغ وبالفحص تبين إصابة 5 أطفال وهم أحمد محروص شعبان 9 سنوات، وريتاج مروان عبدالتواب 3 سنوات ونصف، ومحمد عبدالرازق عبدالتواب سنة واحدة، وآدم عمر عبدالتواب سنة ونصف، ومهند محمد عبده 3 سنوات ونصف من أسرة واحدة وجميعهم مقيمين قرية الأنصار التابعة لمركز القوصية.

وسؤال أهل الأطفال حول ملابسات الواقعة تبين أن سبب التسمم تناول الأطفال وجبة أرز معدة داخل بالمنزل، وتم نقل الأطفال لمستشفى القوصية المركزي وتم إسعافهم، وعمل اللازم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.