إصابة شخص بطلق نارى في مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، شخص يبلغ من العمر 57 سنة يقيم بدائرة مركز العسيرات مصابا بطلق خرطوش بالساق اليسرى جنوب محافظة سوهاج تم ضبط المتهم بإرتكاب الواقعة والذى بمواجهته أعترف بإرتكابها وأرشد عن السلاح المستخدم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز وإصابة أحد أطرافها بطلق خرطوش وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعقيد أحمد عزت مفتش المباحث بوصول المدعو ناصر م 57 سنة الى لمستشفى سوهاج الجامعى حاصل علي ليسانس حقوق ويقيم دائرة مركز العسيرات مصاباً رش خرطوش بالساق اليسرى "

وبسؤال المصاب أتهم المدعو طارق ي 35 سنة عامل ويقيم دائرة المركز بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد خرطوش.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات أعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.