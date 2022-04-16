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إخلاء سبيل مقدم برامج مقالب تم ضبطه خلال تصويره أحد المشاهد بالعجوزة

السبت، 16 أبريل 2022 01:43 ص
إخلاء سبيل مقدم برامج مقالب تم ضبطه خلال تصويره أحد المشاهد بالعجوزة كلبش - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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قررت النيابة العامة بشمال الجيزة إخلاء سبيل مقدم برنامج مقالب وأخرين من فريق العمل تم ضبطهم خلال تصوير مشهد خطف أحد الأشخاص بمنطقة العجوزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

وتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من أحد الأشخاص بتعرض شخص للخطف داخل سيارة بأحد شوارع العجوزة، وانتقل الرائد حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة إلى مكان البلاغ، وتبين أن مقدم البرنامج، وبصحبته شخص آخر من فريق العمل، وسائق تاكسي، يؤدون مقلب خطف شخص بالشارع، واعتقد مقدم البلاغ أن الواقعة حقيقية، فتم ضبط مقدم البرنامج وسائق التاكسى وشخص آخر من فريق العمل، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


اخبار الحوادث

العجوزة

برنامج مقالب

القبض على مقدم برنامج

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