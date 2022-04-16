اليوم السابع
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أهالى قرية دنديط بالدقهلية يطالبون برفع القمامة.. والمحافظة تستجيب

السبت، 16 أبريل 2022 12:00 ص
أهالى قرية دنديط بالدقهلية يطالبون برفع القمامة.. والمحافظة تستجيب القمامة
كتبت: شيماء حمدى

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أرسل القارئ على إبراهيم أحمد، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بسبب انتشار القمامة في قرية دنديط ميت غمر بالدقهلية، قائلا:" نعانى من تراكم القمامة فى مدخل القرية وانتشار الذباب والحشرات وكذلك الرائحة الكريهة والخوف من العدوى بالأمراض.

وقالت محافظة الدقهلية، إنه على الفور تم التواصل مع مركز ومدينة ميت غمر، ونزول حملات مكبرة للنظافة لرفع القمامة والمخلفات والتراكمات.

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".


صحافة المواطن

صحافة مواطن

اليوم السابع

تراكم القمامة

القمامة

الدقهلية

اخبار المحافظات

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