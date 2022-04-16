أسعار النفط فى الأسواق العالمية السبت 16 أبريل.. خام برنت 111.7 دولار

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية، 111.70 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 106.95 دولار للبرميل.

وأكدت وزارة الخارجية الليتوانية، أن دولا من الاتحاد الأوروبى تعارض بشدة حظر إمدادات الطاقة من روسيا، خلال المحادثات الجارية بشأن هذه القضية.

أضافت الخارجية، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، أن المفوضية الأوروبية بدأت بإعداد مشروع الحزمة السادسة من العقوبات وتتضمن مقترحات بشأن النفط الروسى، مشيرة إلى إمكانية استبعادها عبر الفيتو.

وقالت وزارة النفط العراقية إنها قضت على "أزمة الوقود المفتعلة"، مؤكدة متابعتها الإجراءات القانونية في المحاكم ضد إدارات وأصحاب محطات الوقود الأهلية المخالفة للتعليمات.

وأعربت الوزارة في بيان عن إدانتها لـ"التصرفات غير المسؤولة لبعض أصحاب المحطات الأهلية المخالفة، والتي تسببت في خلق حالة إرباك للمواطنين ولأجهزة الوزارة والدولة والإضرار بالاقتصاد الوطني".

وأضافت أنها "تستغرب بعض الأصوات النشاز المدافعة عن الفاسدين والمهربين من أصحاب المحطات الأهلية، وتعدّهم شركاء لهذه الثلة الفاسدة".

في المقابل، أشادت الوزارة بـ"المواطنين الكرام ووسائل الإعلام الوطنية والعاملين في القطاع النفطي، وبأصحاب المحطات الأهلية التي التزمت بتعليمات الوزارة، وبجميع الأصوات الشريفة التي وقفت مع الوزارة في تصديها للفساد والفاسدين".

وكان مراسل RT في العراق أفاد، ا الخميس، بأن العاصمة بغداد شهدت أزمة وقود كبيرة يخشى المواطنون من تفاقهما، وذكر أن محطات الوقود الأهلية أضربت عن العمل خلال الـ48 ساعة الماضية بسبب ما أسموه مساعي الوزارة لرفع الدعم عن أسعار الوقود.