10 طرق تحقق مفهوم الصناعة الخضراء تعرف عليها

‏كتبت منال العيسوى

تسعى الدولة إلى تخضير الصناعات، وتحويلها لصناعات خضراء للقطاعات الصناعية القائمة، وذلك من خلال تحسين كفاءة وفاعلية استخدام الموارد الطبيعية، لتحقيق زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية.

وخلال هذا التقرير نرصد 10 أهميات للصناعات الجديدة الخضراء، التى تستهدف التوسع فى تطبيق التكنولوجيات البيئية والإنتاج الأنظف.

1- الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية.

3- إعادة استخدام المخلفات الصناعية.

4- استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية.

5- التوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية.

6- فتح مجالات جديدة فى الاستثمارات والاقتصاد الأخضر.

7- إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل.

8- توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة.

9- خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة.

10- المساهمة فى الحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى.