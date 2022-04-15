اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 05:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

10 طرق تحقق مفهوم الصناعة الخضراء تعرف عليها

الجمعة، 15 أبريل 2022 05:00 ص
10 طرق تحقق مفهوم الصناعة الخضراء تعرف عليها الاستثمار فى البيئة يضمن مستقبل آمن للعالم أجمع
‏كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسعى الدولة إلى تخضير الصناعات، وتحويلها لصناعات خضراء للقطاعات الصناعية القائمة، وذلك من خلال تحسين كفاءة وفاعلية استخدام الموارد الطبيعية، لتحقيق زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية.
 
وخلال هذا التقرير نرصد 10 أهميات للصناعات الجديدة الخضراء، التى تستهدف التوسع فى تطبيق التكنولوجيات البيئية والإنتاج الأنظف.
 
1- الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية.
2- الحد من المخلفات الصلبة والسائلة.
3- إعادة استخدام المخلفات الصناعية.
4- استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية.
5- التوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية.
6- فتح مجالات جديدة فى الاستثمارات والاقتصاد الأخضر.
7- إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل.
8- توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة.
9- خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة.
10- المساهمة فى الحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى.

البيئة

التنمية المستدامة

تغير المناخ

الصناعة الخضراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء: جار الاستعداد لعقد مؤتمر تغير المناخ فى موعده بشرم الشيخ.. صور

الإثنين، 11 أبريل 2022 07:29 م

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المعنية بالتحضير لاستضافة مؤتمر تغير المناخ

الإثنين، 11 أبريل 2022 04:15 م

وزير المالية يدعو إلى رؤية أفريقية موحدة فى قضايا التمويل وتغير المناخ

الإثنين، 11 أبريل 2022 10:37 ص

شكرى يستقبل رئيس الدورة الـ27 لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ

الأحد، 10 أبريل 2022 09:14 م

شكرى يستقبل نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى المعنى بموضوعات تغير المناخ

الأحد، 10 أبريل 2022 12:00 م

جامعة القاهرة تواصل تلقى المشروعات البحثية من علمائها بشأن تغير المناخ

الأحد، 10 أبريل 2022 04:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة