اليوم السابع
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نائب روسى: العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا ستنتهى قريبا

الجمعة، 15 أبريل 2022 12:34 م
نائب روسى: العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا ستنتهى قريبا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات الأنباء

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قال رئيس لجنة مجلس الاتحاد "مجلس الشيوخ فى البرلمان الروسى" لحماية سيادة الدولة فى روسيا، أندريه كليموف، إن العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا ستنتهى قريبا.

وأضاف السيناتور حسبما نقلت "روسيا اليوم"، "العملية العسكرية الخاصة الروسية ستنتهى قريبا جدا، ولن نمدها عمدا"، وأضاف أنه بمجرد أن نجعل أوكرانيا آمنة لروسيا والعالم بأسره، ونضمن سلامة المختبرات البيولوجية، سنرى ما سيحدث هناك، سنضمن سلامة المنشآت النووية.. بعد ذلك تتوقف المرحلة العسكرية"، مشيرا إلى أن ذلك سيحدث في القريب العاجل.

بالمقابل لفت السيناتور الروسى فى الوقت نفسه إلى استمرار الدول الغربية فى إمداد أوكرانيا بالسلاح والعتاد.


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