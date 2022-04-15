مصادر ليبية: اجتماعات المسار الدستورى تتواصل فى القاهرة وسط أجواء إيجابية

كتب أحمد جمعة

أكدت مصادر ليبية لليوم السابع، أن اجتماعات المسار الدستورى الليبى التى تحتضنها القاهرة تتواصل وسط أجواء تتسم بالإيجابية، وحرص المشاركين على التشاور لضمان إعلاء المصلحة الوطنية فوق إية اعتبارات.

ويتواصل لليوم الثالث إلى التوالى انعقاد أعمال لجنة المسار الدستورى الليبى الذى تستضيفه مصر برعاية الأمم المتحدة لليوم الثالث على التوالى بمشاركة أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين.

كان رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي قد رحب في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات بالأشقاء الليبيين المشاركين في اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي، كما نقل لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا حرص مصر الدائم على تقديم كل الدعم للشعب الليبي بما يحقق الخير والسلام والاستقرار المنشود.

تأتي تلك الاجتماعات برعاية الأمم المتحدة وتستضيفها القاهرة لتؤكد على ضرورة دعم المجتمع الدولي المؤسسات الممثلة عن الشعب لدعم التوافق الليبي الليبي كالسبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية.