محافظ دمياط: لا زيادة بتعريفة الركوب لسيارات الأجرة والنقل الجماعى بالمحافظة

دمياط معتز الشربينى

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والنقل الجماعى والسرفيس لن تشهد أى زيادة بعد تحريك أسعار البنزين بمعدل 25 قرشا فقط، اليوم الجمعة، دون المساس بأسعار السولار.

ووجهت "المحافظ" تعليماتها بشن حملات مشتركة بالتعاون بين إدارة المرور والمواقف للمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمواقف والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، والتصدى لأى محاولات لزيادة الأجرة والتعامل الحاسم معها لضمان عدم استغلال المواطنين.

وشددت أيضاً على الالتزام بوضع الملصق الخاص بخط السير و تعريفة الركوب على سيارات الأجرة، مشيرة إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وأوضحت "الدكتورة منال عوض" أنه يتم تلقى شكاوى المواطنين فى حالة وجود اى مشكلات تتعلق بالزيادة وذلك من التواصل مع الرقم الخاص بغرفة عمليات المحافظة "٠٥٧/٢٢٦٤١٢١".