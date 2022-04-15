اليوم السابع
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الجمعة، 15 أبريل 2022 02:41 م
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غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية تدار بدون تراخيص فى كفر صقر بالشرقية

الجمعة، 15 أبريل 2022 02:19 م
غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية تدار بدون تراخيص فى كفر صقر بالشرقية غلق مراكز للدروس الخصوصية
الشرقية - إيمان مهنى

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تواصل الأجهزة التنفيذية بالشرقية، بالتنسيق مع شرطة المرافق في شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلاً عن مخالفة الإجراءات الاحترازية، ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ونفذت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة كفر صقر برئاسة الدكتور جلال عبد الكريم رئيس المركز حملة على مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصيه تُدار بدون ترخيص وعدم التزام أصحابها بالإجراءات الإحترازية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعة تراخيصها والتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.


الشرقية

غلق مراكز الدورس الخصوصيه

كفر صقر

اخبار الشرقية

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