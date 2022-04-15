"عم برهومة" 50 سنة بيصلح "الكرة": اتعلمت الصنعة من الخواجة وعندى 10 سنين.. لايف

الشرقية - فتحية الديب

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، عن قصة العم برهومة الذي يتوافد عليه الشباب بمكانه بشارع البوستة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية لتصليح الكرة.

ويعد العم "إبراهيم فوزي" 62 سنة، الشهير بـ"عم برهومة" هو الوحيد في محافظة الشرقية، الذي مهنته تصليح الكرة بأنواعها، والذي اتخذ من شارع البوسطة بالزقازيق مقرا لمهنته، ويأتيه الزبائن من كل الأندية والمحافظات.

ويؤكد عم برهومة لـ"اليوم السابع"، أن هذه المهنة تعلمها وعمره 10 سنوات، من الخواجة جورج، الذي كان يقيم في نفس المكان، وبعد وفاته قرر استكمال المسيرة والعمل بهذه المهنة.

وأشار إلى أن تصليح الكرة بأنواعها يحتاج لمهارة شديدة، حيث يقوم بإصلاح الشقوق والأخرام وتغيير الكَفر الخارجي والداخلى، ما يعيدها كالجديدة تماما، وذلك بأسعار بسيطة.

وأضاف، أنه حرص على تعليم أبنائه الأربعة تعليما جامعيا، فأحدهم حاصل على بكالوريوس تجارة، ويعاونه في العمل، وتعلموا منه أصول الصنعة، لافتا إلى أن العديد من الشباب يأتون إليه لتصليح الكرة بأنواعها.