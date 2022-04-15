على الطراز اليابانى شاهد شكل كبارى مشاة محور شينزو آبى بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

انتهت أجهزة الدولة من أعمال تنفيذ كبارى المشاة والمنشآت الخدمية على محور شينزو آبى شرق القاهرة على الطراز المعمارى اليابانى التقليدى.

ويعتبر محور شينزو آبى مثالا للاستغلال الأمثل للموارد، فالمكان الذى يمر به المحور كان أبراج للضغط العالى، وتمر بوسط مدينة الأمل - عزبة الهجانة سابقا - وينقذ آلاف الأسر التى كانت تسكن أسفل أبراج الضغط العالى، وتعانى من أضراره بالإضافة لتطوير المنطقة العشوائية بالعزبة وتوفير حياة آدمية للسكان، حيث تم تسليم وحدات مفروشة للسكان بمشروعى اهالينا والمحروسة بالسلام.

ويمر المحور من مدينة الأمل بطول 2 كم، حيث تم تسكين الأسر بمسار المحور بوحدات مفروشة بديلة، ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم، ويمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترا، كما يمر بمسار الضغط العالي بعد دفن الخط، و يربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائرى، ويبدأ من محور مصطفى النحاس من المنطقة الحرة الاستثمارية، كما يختصر المسافة والوقت ويخفف الضغط المرورى على شرق مدينة نصر.