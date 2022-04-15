اليوم السابع
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شباب مطبخ الخير ينشدون التواشيح خلال إعداد وجبات الإفطار فى بنى سويف.. لايف وصور

الجمعة، 15 أبريل 2022 04:15 م
شباب مطبخ الخير ينشدون التواشيح خلال إعداد وجبات الإفطار فى بنى سويف.. لايف وصور شباب مطبخ الخير ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا لمبادرة إيجابية قام بها شباب بنى سويف، بإنشاء مطبخ الخير لتجهيز الوجبات وتوزيعها بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا بالمدن والقرى وكذلك المستشفيات.

وأنشد الشباب المشارك فى المبادرة التواشيح والابتهالات أثناء تجهيز الوجبات، وقال أبو مالك أحد مؤسسى المطبخ لـ"اليوم السابع"، أن فكرة المبادرة جاءت لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والمرضى وتوفير الطعام لهم خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن المطبخ يقدم أكثر من ألف وجبة يوميا.

وأضاف أبو مالك، أن العمل فى المطبخ يبدأ منذ الصباح ويمر بعدة مراحل مرحلة مرحلة التجهيز للطعام ومرحلة الطهى، ثم مرحلة تجهيز الوجبات وكذلك مرحلة التوزيع التى تتم داخل أغلب قرى ومدن محافظة بنى سويف.

وأكد أبو مالك، أن المطبخ أيضا يستهدف إعداد الشنط الرمضانية التى تحتوى على العديد من السلع الغذائية التى يجرى توزيعها على الأسر فى نطاق المحافظة.

الشباب
الشباب
 
داجاج
دجاج

 

شباب م
شباب م

 

محمد ربيع
محمد ربيع

 

مشاركة الاطفال
مشاركة الاطفال

 

مطبخ الخير ببنى سويف
مطبخ الخير ببنى سويف

 

مطبخ بنى سويف
مطبخ بنى سويف

بنى سويف

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مطبخ الخير

وجبات الافطار

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