شباب مطبخ الخير ينشدون التواشيح خلال إعداد وجبات الإفطار فى بنى سويف.. لايف وصور

بنى سويف هانى فتحى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا لمبادرة إيجابية قام بها شباب بنى سويف، بإنشاء مطبخ الخير لتجهيز الوجبات وتوزيعها بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا بالمدن والقرى وكذلك المستشفيات.

وأنشد الشباب المشارك فى المبادرة التواشيح والابتهالات أثناء تجهيز الوجبات، وقال أبو مالك أحد مؤسسى المطبخ لـ"اليوم السابع"، أن فكرة المبادرة جاءت لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والمرضى وتوفير الطعام لهم خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن المطبخ يقدم أكثر من ألف وجبة يوميا.

وأضاف أبو مالك، أن العمل فى المطبخ يبدأ منذ الصباح ويمر بعدة مراحل مرحلة مرحلة التجهيز للطعام ومرحلة الطهى، ثم مرحلة تجهيز الوجبات وكذلك مرحلة التوزيع التى تتم داخل أغلب قرى ومدن محافظة بنى سويف.

وأكد أبو مالك، أن المطبخ أيضا يستهدف إعداد الشنط الرمضانية التى تحتوى على العديد من السلع الغذائية التى يجرى توزيعها على الأسر فى نطاق المحافظة.



الشباب





دجاج



شباب م



محمد ربيع



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مطبخ الخير ببنى سويف