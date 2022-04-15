سائق يعترف لمباحث القاهرة: "احتفظت بنسخة مفتاح شقة لسرقة مشغولات ذهبية"

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف سائق أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بارتكابه جريمة سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بمنطقة النزهة، حيث أكد المتهم احتفاظه بنسخة من مفتاح الشقة لاعتياده شراء مستلزمات المنزل، وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمصوغات ذهبية ومبالغ مالية.

وأضاف المتهم في اعترافاته أمام رجال المباحث ، بأنه اختمرت فى ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة مستغلاً عدم تواجد قاطنى الشقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة بعض (المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته - مبلغ مالى) من داخل الشقة سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق يعمل طرف المُبلغ - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أمام صاحب الشقة اعترف بارتكابه الواقعة، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .