خيط الجريمة.. كان بيضربنا ويعذبنا.. صبى يقتل والده ويلقيه فى مكان نائ بالجيزة

كتب سليم على

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة حلقات على مدار شهر رمضان "خيط الجريمة"، والتى تقدم قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

وقاد شاهد عيان النيابة العامة بجنوب الجيزة، لكشف جريمة قتل عامل على يد ابنه الذى لم يتخطى الـ17 من عمره، بعدما حرر بلاغا يفيد اكتشافه جثة لرجل فى الأربعينات من عمره بإحدى المناطق النائية بدائرة قسم كرداسة، على الفور انتقل فريق من مباحث القسم ونيابة مركز إمبابة وكرداسة لمكان الجثة وتبين أنها لرجل يرتدى جلباب وبه آثار طعن فى منطقة الصدر.

تحقيقات النيابة فى القضية رقم 734 لسنة 2017، جنايات الطفل، كشفت أن نجل المجنى عليه وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت قوة من مباحث القسم من ضبطه، وبسؤاله قال إنه قرر قتل والده لسوء معاملته له ولشقيقه الصغير وأمه، فعقدت العزم وبيت النية على الخلاص منه بغرفته، وانتظرته يوم الواقعة حتى عاد من عمله وتناول العشاء وتوجه لغرفته للنوم، فانتظرت حتى تأكدت أنه فى نوم عميق وأحضرت سكين من المطبخ وطعنته عدة طعنات فى منطقة الصدر حتى فارق الحياه.

وقال الطفل خلال التحقيقات ، أن والده كان يعمل سائق لدى صاحب مخزن حديد بمنطقة الدقى، ودائما ما يتعدى علينا بالضرب بوحشية داخل المنزل وخارجه وأمام أصدقائه بسبب أو دون سبب، كان فى بعض الأوقات يعذبه عن طريق أسلاك الكهرباء، وأصحابه دائما ما يعايرونه بضرب والده له، كما أنه كان يترك 20 جنيها فقط مصاريف للمنزل.

وأضاف الطفل، أن والده كان يجبره على تقبيل يده نظير موافقته على أي طلب منه، وأنه قبل الواقعة بأسبوع قرر التخلص من والده انتقاما من معاملته السيئة له وأسرته، وقضت محكمة مستأنف جنايات الطفل بالجيزة، بإيداع طالب إحدى مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية، على خلفية اتهامه لقتله والده بكرداسة.