اليوم السابع
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الجمعة، 15 أبريل 2022 08:23 ص
أكرم القصاص
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خير يوم طلعت فيه الشمس.. سنن يستحب للمسلم فعلها قبل صلاة الجمعة

الجمعة، 15 أبريل 2022 08:00 ص
خير يوم طلعت فيه الشمس.. سنن يستحب للمسلم فعلها قبل صلاة الجمعة سنن يوم الجمعة
كتب لؤى على

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عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها"، كما أن يوم الجمعة فيه ساعة استجابة للدعاء وعلى المسلم تحرى هذه الساعة.

وهناك سنن يستحب أن يفعلها المسلم فى يوم الجمعة، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من خلال إنفوجراف يوضح هذه السنن.

 

سنن الجمعة

 
وقالت دار الإفتاء إنه يستحب للمسلم فى يوم الجمعة 8 سنن هى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك".
 
سنن الجمعة
سنن الجمعة

 


يوم الجمعة

سنن الجمعة

سنة الجمعة

خطبة الجمعة

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