اليوم السابع
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تكريم عدد من أسر الشهداء خلال حفل إفطار جماعى بنادى الشرطة فى بنها بالقليوبية

الجمعة، 15 أبريل 2022 09:08 م
تكريم عدد من أسر الشهداء خلال حفل إفطار جماعى بنادى الشرطة فى بنها بالقليوبية تكريم عدد من أسر الشهداء بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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نظم عدد من أسر الشهداء بمحافظة القليوبية حفل إفطار، وذلك بنادى الشرطة بمدينة بنها، وتم خلال حفل الإفطار تكريم أسر الشهداء، وتقديم دروع لهم تقديرا للعطاء الكبير الذى قدمه ذويهم في سبيل فداء ورفعة هذا الوطن الغالي.

 

وبدأت الاحتفالية، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لممثل وزارة الأوقاف المصرية، وتم عرض فيلم تسجيلى عن الحفلات السابقة، ثم بدأت أعمال تكريم أسر الشهداء وتقديم الهدايا للأطفال، كما تم توزيع أعلام مصر علي الحضور.

 

وأكد ممثل وزارة الأوقاف خلال كلمته، أن القرآن الكريم ذكر عظم وفضل الشهادة فالشهيد له منزلة كبيرة عند ربه، فهنيئا لكم يا أهل الشهداء، فهو فى صحبة النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فالشهيد ضحى بنفسه من أجل هذا الوطن ورفعته، والله قد اصطفى الشهيد دون غيره.

 

فيما عبر أسر الشهداء بالقليوبية عن سعادتهم بالاحتفالية وأن مصر لا تنسى أبناءها الذين ضحوا بالغالي من اجل صون أمن وأمان هذا الوطن العزيز الغالي.

 

تكريم عدد من أسر الشهداء خلال حفل إفطار جماعى بالقليوبية (1)
 
تكريم عدد من أسر الشهداء خلال حفل إفطار جماعى بالقليوبية (2)
 
تكريم عدد من أسر الشهداء خلال حفل إفطار جماعى بالقليوبية (3)
 
تكريم عدد من أسر الشهداء خلال حفل إفطار جماعى بالقليوبية (4)
 
تكريم عدد من أسر الشهداء خلال حفل إفطار جماعى بالقليوبية (5)

اسر الشهداء

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