تفاصيل عروض توطين الطاقة النظيفة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس..تعرف عليها

كتب: مدحت عادل

كشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مجموعة من التطورات الهامة، بالتزامن مع الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، فما هي أهم تلك التطورات والمشروعات الجارية حاليا؟

س. ما هي آخر التطورات المتعلقة بمشروعات تطوير الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟

ج. تعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تطوير موانئ السخنة وغرب بورسعيد والعريش لتعزيز القدرة التنافسية لها ودفعها لتكون موانئ محورية على البحرين الأحمر والمتوسط لخدمة حركة التجارة العالمية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية بشأن تطوير الموانئ البحرية.

س. ما هي المشروعات ذات الأولوية لدى المنطقة الاقتصادية في الوقت الحالي؟

ج. تولى الهيئة الاقتصادية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير موانئها وخاصة تلك القريبة للمناطق الصناعية التي تسهل عمليات تصدير منتجات المشروعات والمصانع القائمة للأسواق العالمية والإقليمية.

س. ما هو التوقيت الزمنى المحدد لمشروع تطوير ميناء العريش؟

ج. جاري تطوير ميناء العريش بإنشاء أرصفة جديدة بطول 915 متر لتبلغ أطوال أرصفة الميناء 1165 متر وكذا إنشاء طرق داخلية وساحات تداول، حيث وصلت نسبة تنفيذ التطوير إلى 57% لتنتهي أعمال التطوير في 2024، وجاري تصدير المنتجات السيناوية من ميناء العريش للأسواق الخارجية.

س. ما هو نصيب ميناء غرب بورسعيد من هذا التطوير؟

ج. يخضع ميناء غرب بورسعيد لعملية تطوير تشمل رفع كفاءة بعض الأرصفة وتعميق الغاطس إلى 14 متر بدلاً من 12 متر، فضلاً عن الأعمال الجارية لتطوير ميناء السخنة بتكلفة 37 مليار جنيه لإنشاء 4 أحواض و18 كم أرصفة جديدة بغاطس 18 متر وأنشطة متعددة لتنتهي أعمال التطوير في يونيو 2023.

س. ما هو الموقف الحالي لمشروعات تطوير الطاقة النظيفة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟

ج. تدرس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عروضًا عالمية أخرى في مجال الطاقة النظيفة بجانب مشروعات ميرسك العالمية وسكاتك النرويجية، لتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالعين السخنة وشرق بورسعيد، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتوطين هذه الصناعات لما تمتلكه المنطقة الاقتصادية من مقومات هائلة تؤهلها لأن تكون مركزاً رائداً لأنشطة تموين السفن والخدمات البحرية والطاقة النظيفة.