اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 06:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على محاور مرورية تم تطويرها فى الجيزة

الجمعة، 15 أبريل 2022 06:00 ص
تعرف على محاور مرورية تم تطويرها فى الجيزة رصف - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت محافظة الجيزة تطويرا وتوسعة ورصف عدد من المحاور المرورية والشوارع، لإحداث طفرة فى شبكة الطرق وتفتيت الكثافات المرورية، نعرضها فى النقاط التالية.. 
 
- رصف الطبقة السطحية بشارع البحر الأعظم بحى جنوب الجيزة .
- رصف الطبقة الرابطة بشارع مراد. 
- البدء فى ترميم نفق بهى الدين بركات تمهيدا لأعمال الدهانات والتطوير.
- تطوير ورصف شارع اللبيني. 
- تم رصف شارع عمر بن العاص وطريق سقارة السياحي بالبدرشين. 
- رصف طريق المريوطية نطاق فيصل.  
- تطوير شارع ترعه عبد العال 2.
- تطوير طريق المنصورية بدءا من كفر غطاطي.
- رصف شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة.
- تطوير شارع عباس عناني.
- تطوير ورصف طريق غيضان الزيدية. 
- رصف وتطوير شارع النيل.

رصف الطرق

تطوير الطرق

الجيزة

محافظة الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة