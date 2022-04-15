تعرف على محاور مرورية تم تطويرها فى الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

شهدت محافظة الجيزة تطويرا وتوسعة ورصف عدد من المحاور المرورية والشوارع، لإحداث طفرة فى شبكة الطرق وتفتيت الكثافات المرورية، نعرضها فى النقاط التالية..

- رصف الطبقة السطحية بشارع البحر الأعظم بحى جنوب الجيزة .

- رصف الطبقة الرابطة بشارع مراد.

- البدء فى ترميم نفق بهى الدين بركات تمهيدا لأعمال الدهانات والتطوير.

- تطوير ورصف شارع اللبيني.

- تم رصف شارع عمر بن العاص وطريق سقارة السياحي بالبدرشين.

- رصف طريق المريوطية نطاق فيصل.

- تطوير شارع ترعه عبد العال 2.

- تطوير طريق المنصورية بدءا من كفر غطاطي.

- رصف شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة.

- تطوير شارع عباس عناني.

- تطوير ورصف طريق غيضان الزيدية.

- رصف وتطوير شارع النيل.