تحقيقات النيابة: لص هواتف المواطنين فى 15 مايو ارتكب 5 حوادث سرقة سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن العاطل المتهم بسرقة هواتف المواطنين فى منطقة 15 مايو، سبق ارتكابه 5 جرائم بأسلوب الخطف.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بقيام أحد الأشخاص مستقلًا دراجة نارية، دون لوحات معدنية بخطف الهاتف المحمول الخاص بنجله.

قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، حيث تبين خلال التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عنصرا إجراميا له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بحوزته عدد 7 هواتف محمولة من بينهم المُبلغ بسرقته، دراجة نارية دون لوحات معدنية ومستخدمة في ارتكاب الواقعة ومبلغ بسرقتها.