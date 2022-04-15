تحقيقات النيابة تكشف ملابسات مقتل شخص على يد أقاربه بمنطقة المرج

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة حول واقعة ضبط عاطلين بتهمة قتل أحد أقاربهم فى المرج، بسبب خلافات عائلية بينهم، أن المتهمين نشبت بينهم وبين الضحية، حيث تطورت المناقشة بينهم، قام على إثرها الجناة على أثرها بإخراج أسلحة كانت بحوزتهما.

من جانبها، أمرت نيابة المرج بإجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة.

البداية كانت عندما بتلقى شرطة النجدة بلاغا بوجود قتيل بأحد شوارع دائرة قسم شرطة المرج.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة المرج إلى مكان الحادث، وعثر على جثة شاب مقتول بعدة طعنات، وان مجموعة من أقاربه وراء الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهم.

تم ضبط الجناة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.