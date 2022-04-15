اليوم السابع
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الجمعة، 15 أبريل 2022 10:19 م
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تحصين 219 ألف رأس ماشية ضد الوادى المتصدع والحمى القلاعية بكفر الشيخ

الجمعة، 15 أبريل 2022 10:15 م
تحصين 219 ألف رأس ماشية ضد الوادى المتصدع والحمى القلاعية بكفر الشيخ تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت لجان مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ من تحصين 219 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وأعمال ترقيم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.
 
وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن اللجان التي تجوب قرى ومراكز المحافظة تمكنت من تحصين 219 ألف رأس ماشية من خلال 105 لجان من المديرية الطب البيطري، والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة.
 
وأضاف بشار، أنه لا تقتصر أعمال اللجان على التحصين والترقيم فقط، ولكن توعية المربين والمزارعين بأهمية تحصين مواشيهم، للحفاظ على مواشيهم، من التعرض للإصابة أو للنفوق.
 
 
تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية
تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

 


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