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اليوم السابع: الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى

الجمعة، 15 أبريل 2022 07:00 م
اليوم السابع: الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "فى ذكرى العاشر من رمضان.. الرئيس السيسى يؤدى صالة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى.. الرئيس يلتقى قادة القوات المسلحة.. ويؤكد: الشعب المصرى يقدر جهود وتضحيات أبطال الجيش.

 

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