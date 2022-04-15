وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك - في برقية بعث بها إلى نظيره في جنوب إفريقيا السيدة ناليدي باندور، وأوردتها قناة اليمن الفضائية - "نشاطر الشعب الجنوب إفريقي ألم هذه المأساة"، معربًا لوزير الخارجية ولأسر المتوفين وللحكومة والشعب الجنوب إفريقي باسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التعازي وصادق المواساة، سائلًا المولى عز وجل أن يكتب الشفاء العاجل لجميع المصابين والنجاة للمفقودين.



وكانت حكومة جنوب أفريقيا قالت في وقت سابق إن حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة "ديربان" الساحلية وما حولها ارتفعت إلى 341 قتيلا، وتسببت الأمطار القياسية التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق منذ أكثر من 60 عامًا إلى دمار كبير مع جسور منهارة وطرق مغمورة بالفيضانات في بعض الأماكن حول مدينة ديربان الساحلية.