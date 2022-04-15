القبض على رجل أعمال مطلوب فى 85 قضية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

ألقت مباحث قسم ثانٍ بالإسماعيلية، القبض على رجل أعمال بالإسماعيلية، مطلوب في 85 قضية، وقدم محامى المتهم حتى الآن، معارضات في عدد من القضايا، ودفع غرامات وصلت إلى مليون ونصف المليون جنيه.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من المقدم حازم حسام، رئيس مباحث قسم ثانٍ الإسماعيلية، من تمكن رجال المباجث من القبض على رجل الأعمال "أشرف. ن" بالإسماعيلية، مطلوب في 85 قضية، معظمها قضايا شيكات بدون رصيد.

وقال مصدر أمنى، إن رجل الأعمال المتهم، قام محاميه بعمل معارضة ودفع غرامات في النيابة العامة وصلت حتى الآن إلى مليون ونصف المليون جنيه.