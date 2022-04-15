الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية قبالة سواحل تايوان‎‎

أ ش أ

أعلنت قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الصينية ستجري مناورات عسكرية في منطقة تايوان؛ وذلك على خلفية زيارة يقوم بها أعضاء في الكونجرس الأمريكي إلى الجزيرة.

وأصدرت القيادة العسكرية في المنطقة الشرقية بيانا جاء فيه: "في 15 أبريل نيسان، أرسلت قيادة المنطقة الشرقية في جيش التحرير الشعبي الصيني سفنا حربية وقاذفات قنابل وطائرات مقاتلة وقوات أخرى لإجراء المناورات والتدريبات".

وأضاف البيان: "وستتضمن المناورات طلعات جوية ومشاركة ضخمة للقوات البحرية في بحر الصين الشرقي وحول جزيرة تايوان".

تأتي هذه المناورات العسكرية في منطقة تايوان وسط زيارة يقوم بها أعضاء في الكونغرس الأمريكي إلى الجزيرة الصينية.