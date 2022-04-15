وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الجمعة تحت عنوان "الإمارات والبحرين.. علاقات متجذرة" - أن الزيارات المتبادلة والدائمة بين قيادتي الإمارات والبحرين، تعبر عن الأخوة الصادقة والرغبة القوية في تطوير التعاون الثنائي، في ظل ما تشهده العلاقات من نمو وخاصة في المجالات الاقتصادية التي تنبيء بمستقبل زاهر لمسيرة التنمية، مدعومة بتطابق المواقف السياسية ووجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية، والعمل لدعم ونصرة القضايا الخليجية والعربية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي وفرص السلام في العالم، انطلاقا من وحدة التاريخ والهدف والمصير المشترك.



وأشارت إلى أن زيارة ولي عهد أبوظبي إلى البحرين تؤكد عمق العلاقات بين البلدين والحرص الدائم على التشاور فيما يخص أمن المنطقة ورفاه شعوبها، تجسيدا لقوة الشراكة والتكامل والارتباط التاريخي ووحدة الرؤى تجاه التحديات.