الإسكان: جارٍ تسليم 1320 وحدة بمنطقة الداون تاون بالعلمين الجديدة

كتب أحمد حسن

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، ومنها الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية، وعمارات الداون تاون، والمدينة التراثية، وغيرها.





وأوضح وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه جارٍ الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ15 برجاً تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة الشاطئية، ويجرى بالتوازي تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية لتلك الأبراج، كما يتم تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة الشاطئية، وتم الانتهاء من الأعمال بالمنطقة الترفيهية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، إضافة إلى الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئي من الممشى السياحي والذى يبلغ طوله 7 كم.



أبراج العلمين الجديدة

وأضاف "الجزار"، أنه جارٍ تسليم الوحدات لمالكيها، بمنطقة الداون تاون، والتى تضم 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمساحات متنوعة، ويجرى تنفيذ 24 عمارة أخرى (المرحلة الثانية) بمنطقة الداون تاون، بها 896 وحدة سكنية، وبلغت نسبة إنجازها 50 %، بينما تم الانتهاء من أعمال الخرسانات، ويجرى تنفيذ أعمال التشطيبات بالحي اللاتيني والمُقام على مساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق تضم وحدات سكنية، ومناطق خدمية متميزة، وأماكن انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق.





تشطيب الواجهات الخارجية لأبراج العلمين

وقال وزير الإسكان: جارٍ أيضاً بمدينة العلمين الجديدة تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة حوالي 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات)، وتم ويجرى الانتهاء من بعض المنشآت بها، كما يجرى تنفيذ كمبوند "مزارين"، بمساحة 700 فدان، ويضم نحو 10 آلاف وحدة سكنية (عمارات - فيلات - شاليهات).



أبراج مدينة العلمين الجديدة

ولفت الوزير، إلى أنه تم تشغيل عدد من كليات جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، فى العام الدراسى 2020/2021، وهى (كلية القانون الدولى - كلية الهندسة 1 - كلية الحاسبات)، وتم إتاحة مبانى (كلية الهندسة - كلية الفنون والتصميم - كلية الدراسات العليا) للتشغيل فى العام الدراسى 2021/2022.



أبراج الواجهة الشاطئية بمدينة العلمين

وأوضح أن جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا على مساحة 128 فداناً، وتضم (مبنى الإدارة - كلية الدراسات العليا - المكتبة المركزية - كلية الطب البشري - كلية طب الفم والأسنان - كلية الصيدلة - كلية الفنون والتصميم - كلية الدراسات القانونية الدولية - كلية إدارة الاعمال - كلية الهندسة 1 - كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - كلية الهندسة 2 - كلية السياحة والضيافة - سكن جامعي (طلاب) وإسكان هيئة التدريس وباحثين - سكن جامعي (طالبات) وإسكان هيئة التدريس وباحثات - مستشفى جامعي - مبنى الخدمات - صالة رياضية متعددة الأغراض - مستشفى طب الفم والأسنان).



أبراج العلمين

وأشار "الجزار"، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 45 عمارة سكنية (1080 وحدة سكنية) بالمرحلة الأولى بالإسكان المتميز، بينما يجرى تنفيذ 35 عمارة أخرى بالمرحلة الثانية بالمشروع، بها 840 وحدة سكنية، كما يتم تنفيذ 4096 وحدة سكنية (128 عمارة سكنية) بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، وبلغت نسبة إنجازها 75 %، بجانب تنفيذ مشروعات وشبكات المرافق المختلفة، وأعمال الطرق.



تشطيب وحدات سكنية بمدينة العلمين



وحدات سكنية بمدينة العلمين



سكن مصر العلمين الجديدة



المنطقة التراثية بالعلمين



وحدات سكنية بمدينة العلمين الجديدة جاري تشطيبها



وحدات سكنية بالعلمين



إنجازات مدينة العلمين الجديدة



أبراج العلمين الجديدة 2



أعمال واجهات الخارجية بمدينة العلمين الجديدة



أبراج مدينة العلمين



آخر أعمال أبراج العلمين



أعمال إنشاء أبراج العلمين



مدينة العلمين الجديدة



شاطئ العلمين



الواجهة الخارجية لأبراج العلمين



تشطيب أبراج العلمين الجديدة