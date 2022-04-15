اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 أبريل 2022 06:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأمن الروسى يحبط مخططات خلية تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" فى كالوجا

الجمعة، 15 أبريل 2022 06:00 م
الأمن الروسى يحبط مخططات خلية تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" فى كالوجا الأمن الروسي -أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الجمعة، اعتقال 4 أشخاص من خلية تابعة لتنظيم "هيئة تحرير الشام"، كان أحدهم يخطط لتنفيذ عمل إرهابي ضد منشآت عسكرية في مقاطعة كالوجا.

 

وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "تم الكشف عن أنشطة أربعة أشخاص في خلية تابعة للتنظيم الإرهابي الدولي (هيئة تحرير الشام) في مقاطعة كالوغا، كان أحدهم يخطط لتنفيذ عمل إرهابي ضد منشآت عسكرية تنفيذا لأوامر خارجية".

 

وأشار البيان إلى اعتقال المشتبه فيهم والعثور على مكونات عبوة يدوية ناسفة في أحد المخابئ.

 


الأمن الروسي

هيئة تحرير الشام

كالوغا

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة