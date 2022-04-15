اليوم السابع
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الأمم المتحدة تطالب بالوصول للعالقين فى مناطق القتال بأوكرانيا

الجمعة، 15 أبريل 2022 07:43 م
الأمم المتحدة تطالب بالوصول للعالقين فى مناطق القتال بأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
ماجد تمراز

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نشرت الصفحة الرسمية لقناة العربية، خبرا عاجلا، نقلا عن منظمة الأمم المتحدة، تطالب فيه بالوصول للعالقين في مناطق القتال المتواجدين في أوكرانيا.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن "لا شيء سيثني" إدارة الرئيس جو بايدن، عن الاستمرار في دعم أوكرانيا.

 

وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن هذا التصريح من جانب برايس جاء ردًا على سؤال صحفي بشأن تأثير البرقية الدبلوماسية الروسية التي تحذر الولايات المتحدة من مواصلة تسليح أوكرانيا.

 

وشدد المسئول الأمريكي على أنه برغم بعض الرسائل "السرية" الروسية إلا أنه "لن يثنينا أي شيء عن الاستراتيجية التي بدأناها" بشأن أوكرانيا، قائلاً في الوقت نفسه إنه من غير المسموح له بتأكيد أي مراسلات دبلوماسية خاصة الآن.

 

ولفت نيد برايس إلى أنه "إذا كانت مزاعم الكرملين تتركز حول أن الولايات المتحدة وشركائنا في جميع أنحاء العالم يقدمون مليارات الدولارات من المساعدات الأمنية لشركائنا الأوكرانيين، فهذا بالضبط ما طلبه شركاؤنا الأوكرانيون"، مشيرًا إلى أن الأوكرانيين يستخدمون هذه المساعدات لصد هذه العملية الروسية.


روسيا

أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية

حرب روسيا واوكرنيا

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