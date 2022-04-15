الأرصاد: تقلبات بالنصف الأول من الربيع والحرارة اليوم بالمعدلات الطبيعية

رامى محيى الدين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن النصف الأول من فصل الربيع يشهد عددا من التقلبات الجوية، لافتة إلى أن درجات الحرارة اليوم تسجل المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا العام .

وقالت خلال مكالمة هاتفية بببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 27 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الطقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، وحار على جنوب البلاد، ومعتدل على السواحل الشمالية، مشيرة إلى أن هناك تباين درجات الحرارة ما بين الليل والنهار تصل لـ 12 درجة مئوية، محذرة من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ، خلال الساعات المتأخرة من الليل ، والساعات الأولى من الصباح الباكر .

وحذرت منار غانم من نزلات البرد التي قد تصيب البعض بسبب التغير المفاجئ في درجات الحرارة، ونصحت بضرورة الاحتفاظ بالملابس الشتوية الخفيفة في فترات الليل، لافتة إلى أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة غدا، على كافة أنحاء الجمهورية، ويستمر لمدة 72 ساعة قادمة، وذروتها تكون يوم الأحد المقبل، وتسجل العظمى يوم الأحد 38 درجة مئوية .