إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقى بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى بدار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، إصطدام سيارة نقل مع سيارة ملاكى على الطريق ووجود 5 مصابين، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج، تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توفقه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مصادمة على الطريق ووجود مصابين بدائرة المركز.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس مباحث المركز بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية الجلايله دائرة المركز تبين أنه أثناء سير سيارة " ربع نقل " قيادة المدعو هاني خ ف ف 37 سنة سائق ويقيم دائرة مركز أخميم إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ وإصطدم من الخلف بسيارة ملاكي " قيادة المدعو حمادة ج ع 27 سنة عامل ويقيم دائرة المركز وإصطدام السيارة الثانية بسيارة نقل قيادة المدعو أبو الريش أ 52 سنة سائق ويقيم بناحية دائرة المركز مما أدي لانقلاب السيارة الأخيرة بترعة الفاروقية المجاورة للطريق.

نتج عن الحادث إصابة قائدي السيارتين الثانية والثالثة وإسلام ر ح 23 سنة عامل ويقيم دائرة المركز من مستقلي السيارة الثانية وحسان م أ 20 سنة طالب ويقيم بندر دار السلام وكرم م م ع 14 سنة طالب ويقيم دائرة المركز من مستقلي السيارة الثانية " بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " .

تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي وبسؤال المصابين أقروا بمضمون ما تقدم وتم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارتين الأولي والثانية، فتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.