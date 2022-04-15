إزالة 18 حالة تعدٍ بنطاق 6 مراكز فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع أى تعدٍ جديد نهائيا وإزالة فورية فى المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وتنفيذا لقرارات وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (بدر - كفر الدوار - أبو حمص - دمنهور - إدكو - ايتاي البارود) عن إزالة 18 حالة تعدٍ باجمالى مساحة بلغت 2333 م2 عبارة عن:

3حالات تعد بمساحة 980 م2 ببدر.

6 حالات تعد بمساحة 750 م2 بكفر الدوار.

5 حالات تعد بمساحة 320 م2 بأبو حمص.



حالتا تعد بمساحة 180 م2 بدمنهور.



حالة تعد بمساحة 64 م2 بإدكو.



حالة تعد بمساحة 39 م2 بإيتاي البارود.