أطعمة مهمة لمرضى جرثومة المعدة فى رمضان.. اعرفها

فاطمة ياسر

جرثومة المعدة من الأمراض الميكروبية التى تسبب إزعاجا شديدا للجهاز الهضمى، وتعرض الشخص المصاب بها للعديد من المضاعفات الصحية، كألم شديد فى المعدة، بالإضافة إلى عدم القدرة الحركة بشكل طبيعى، فهذه الجرثومة تعيش داخل الغشاء المخاطى المبطن للمعدة.

لذا قدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed" العديد من الأطعمة التي ينصح بتناولها للأشخاص المصابون بجرثومة المعدة خلال شهر رمضان، لأنها تساهم بشكل ملحوظ في تقليل الشعور بأعراض الجرثومة، ومنها:

- الشاي الأخضر ثبت علميا أن تناوله يساهم بشكل كبير في إبطاء نمو البكتيريا داخل الجسم، كما أنه يحمي الجسم من الالتهابات الكثيرة في الجسم.

- الزبادي يعد من الأطعمة المهمة والمفيدة للجسم بشكل عام، وللمعدة والأمعاء بشكل خاص، فتناولك له يعد من الحيل الغذائية الرائعة للأمعاء، فتناوله يحقق التوازن بين بكتيريا الأمعاء المفيدة والضارة.

- ثبت علميا أن تناول زيت الزيتون يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في التخلص والشفاء من جرثومة المعدة، لأنه يحتوي علي نواد مضادة للجراثيم .

- أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن العسل يساهم بشكل كبير فى القضاء على البكتيريا.