7 مشروعات لتنمية حـقـول الـغـاز وتـطـويـر تسهيلات الإنتاج متوقع تنفيذها 2022.. تفاصيل

كتبت - مروة الغول

يستهدف قطاع البترول تنفيذ عدد من مشروعات تنمية وإنتاج الزيت والغاز،حيث تتضمن أهم المشروعات المتوقع الانتهاء من تنفيذها خـلال عـام ٢٠٢٢ 7 مشروعات فـي مجـال تنمية حـقـول الـغـاز وتـطـويـر تسهيلات الإنتاج والمعالجة، وكانت تلك المشروعات كالتالى ..

1- تنمية حـقـول شمال سيناء المرحلة الثالثة ( شمال سيناء / بـريـنـكـو ) ويهدف المشروع إلى إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تـصـل إلـى حـوالـي ٤٥ مـلـيـون قـدم مـكـعـب يـومـيـاً مـن خـلال حـفـر 3 أبـار مـع تـصـنيع وتركيب ثلاث منصـات بـحـريـة وربطهم على الخط الرئيسـي قـطـر ٢٢ بـوصـة ، هذا وقـد تم دخول أول بئـر عـلـى الإنتاج يناير ٢٠٢٢ .

2- مشروع تنميـة حـقـول شـمـال إدكـو- شـمـال العامرية )ويهـدف المشروع إلى إنتـاج كميات من الـغـاز الطبيعي تـقـدر بحوالی ۷۰ مـلـيـون قـدم مـكـعـب غاز يومياً و ١٢٠٠ برميل متكثفات يومياً ومن المتوقع بدء الإنتاج فـي أغسطس ٢٠٢٢ على أن يـتـم الـوصـول إلى الإنتاج الكلى في الربع الثاني من عام ٢٠٢٣ .

3- توسـعـات تسهيلات المعالجة الخاصـة بـحـقـل آتول ويهدف المشروع إلى استرجاع 5 مـلـيـون قـدم مـكـعـب يوميا من الغازات المحترقـة عـن طـريـق إنـشـاء وحـدة معالجـة متكثفات ، وحـدة استرجاع الـغـاز المحترق ، خـزانـات وخـط المتكثفات المعالجة ، ومخطط الانتهاء منه خلال الفترة القليلة القادمة .

4- إعـادة تأهيـل الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة بـشـركـة جـابـكـو ( المرحـلـة الـرابـعـة ) ويهـدف المشروع إلـى المـحـافـظـة عـلـى الإنتـاج الحـالـي وزيـادة طـاقـة الاستقبال والمعالجة بتسهيلات الإنتاج من خلال إحلال وتجديد شبكة خـطـوط نقل الزيت والبنية التحتية لرفع مستوى الأمان في التشغيل للمسـتـوى العالمي ، ومخطط الانتهاء من الأعمال فـي الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ .

5-إنشـاء خـط خـام مـحـطـة تجميع سـنـان / مـيـنـاء الحمـرا بـطـول ۱۷۰ کم / ١٢ بـوصـة بمشتملاته ( الشركة العامة للبترول ) ويهدف المشروع إلـى اسـتـيـعـاب الزيادة فـي الإنتاج مـن أبـار الشركة العـامـة والشركات الشقيقـة بمنطقة الصحراء الغربية وتـطـويـر محطة تجميع سنان عبر إنشاء صهريجين لمعالجة وشـحـن الزيت الخام بسعة 5 آلاف متر مكعب للـواحـد ، حـيـث مـن المتوقع الانتهـاء مـن أعـمـال الخـط فـى ابـريـل ۲۰۲۲ وأعمال المحطة في أغسطس ٢٠٢٢ .

6- تـطـويـر مـسـتـودعـات تـخـزيـن الزيت والمياه ( المرحلة الأولى ) - شركـة بـتـروبـل ويـهـدف المشروع إلـى إعـادة تأهيـل مـسـتـودعـات تـخـزيـن الـزيـت والمياه بـحـقـول ( أبـو رديس / الجميل / أبـو مـاضـى ) وذلك عـلـى 4 مراحـل ومخـطـط الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى ( أبو رديس / سيناء ) فـي يـولـيـو ٢٠٢٢ .

7- مشروع إنشـاء مـسـتـودع الـتـخـزيـن الـثامـن بـشـركـة ويـبـكـو ويهدف المشروع إلى استيعاب كميات الزيت الخـام المنتجة بالصحراء الغربية من خلال إنشاء مـسـتـودع تـخـزيـن سـعـة ٢.٢٥ مـلـيـون بـرمـيـل ومـخـطـط بـدء تشغيله في الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ .