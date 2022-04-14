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وزارة الدفاع الروسية: قواتنا الجوية دمرت 7 منشآت عسكرية أوكرانية خلال يوم واحد

الخميس، 14 أبريل 2022 08:36 م
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا الجوية دمرت 7 منشآت عسكرية أوكرانية خلال يوم واحد الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الجوية الروسية دمرت 7 منشآت عسكرية أوكرانية خلال يوم واحد من بينها مستودعا للأسلحة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تداعيات محاولات الغرب إقصاء بلاده من سوق الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن هذه المحاولات واستبدال شركات الطاقة الروسية سيؤثر على الاقتصاد العالمي.

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي حول صناعة النفط والغاز، اليوم الخميس "إن شركات الطاقة الروسية مشارك مسئول في سوق الطاقة العالمية، وقد أثبتت نفسها عبر أكثر من تعاقد وأظهرت الوفاء الصارم بالتزاماتها".

وأضاف بوتين:"أن محاولات الدول الغربية الضغط على شركات الطاقة الروسية والاستعاضة عن مواردنا من الطاقة بإمدادات بديلة سيؤثر حتما على الاقتصاد العالمي بأسره"، مشيرا إلى أن أوروبا غير قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي في الوقت الراهن.

وتابع الرئيس الروسي: "أن المثير للدهشة هو أن ما يسمى بالشركاء في الدول غير الصديقة يعترفون بأنهم لا يستطيعون الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية، بما في ذلك الغاز الطبيعي"، لافتا إلى أن الأمر ببساطة يكمن في أنه لا يوجد بديل معقول للغاز الروسي في أوروبا الآن.


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