واشنطن: سنبذل قصارى جهدنا لمنع إعادة توحيد الصين وتايوان بالقوة

كتب محمد جمال

قال المستشار الأمريكى للأمن القومى جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن سلطات بلاده ستتخذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع إعادة توحيد تايوان مع الصين بالقوة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر نظمه النادى الاقتصادى بواشنطن أن "سياستنا العامة هى أننا سنتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان عدم حدوث ذلك أبدا".

وأضاف: "بالطبع، أعربنا عن قلقنا بشأن اتخاذ الصين إجراءات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن، ونعتقد أنهم يراقبون عن كثب ما يحدث في أوكرانيا من أجل تعلم الدروس بشكل عام".

وكانت وزارة الدفاع الصينية أكدت فى مارس الماضى أنه "لا توجد قوة تستطيع منع إعادة توحيد الصين وتايوان".

من جهته، أكد الرئيس الصينى شي جين بينج، لنظيره الأمريكى جو بايدن، في وقت سابق، أن "قضية تايوان تحتاج إلى أن تُعالج على نحو سليم من أجل تجنب أى تأثير سلبى فى العلاقات الصينية الأمريكية".