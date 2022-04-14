وقال إفدوكيموف في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس: " من الواضح أن الغرب يسعى إلى تقويض عمليات التكامل في رابطة الدول المستقلة".

وأضاف:" في مثل هذه الحالة، من المهم بشكل خاص التكيف مع الحقائق الحديثة في مجال الأمن وربط العمل داخل رابطة الدول المستقلة مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاى للتعاون".