أعلن مدير القسم الأول لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، ميخائيل إفدوكيموف، أن الدول الغربية تسعى لتقويض عمليات تكامل رابطة الدول المستقلة.
وقال إفدوكيموف في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس: " من الواضح أن الغرب يسعى إلى تقويض عمليات التكامل في رابطة الدول المستقلة".
وأضاف:" في مثل هذه الحالة، من المهم بشكل خاص التكيف مع الحقائق الحديثة في مجال الأمن وربط العمل داخل رابطة الدول المستقلة مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاى للتعاون".
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