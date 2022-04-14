محافظ بنى سويف يعقد بلقاء مفتوحا بالمواطنين لبحث مطالبهم

بنى سويف هانى فتحى

واصل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف لقاءه المفتوح بالمواطنين، للوقوف عن قرب على شكاوى ومطالب المواطنين فى كل مناحى حياتهم، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين جودة ومستوى الحياة حيث حضر اللقاء : هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، مها حميدة مدير عام خدمة المواطنين ورئيس قرية بليفيا وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وكلف المحافظ رئيس المدينة بالتواصل مع هيئة الأبنية التعليمية، لتحديد موقفها من قطعة أرض تبرع من أحد المواطنين، بجانب البحث القانونى لأوراق ومستندات تقدم بها ابن المتبرع، الذى يلتمس إمكانية العدول عن التبرع واسترداد الأرض للملكية الخاصة مرة أخرى ، حيث كان الغرض من التبرع إقامة مدرسة إعدادية بقرية بليفيا.

كما وجه المحافظ الشئون القانونية بالوحدة المحلية ببحث الأوراق والمستندات المستجدة وإعداد تقرير بذلك، لإمكانية عرض الموضوع على المجلس التنفيذى للبت فى الموضوع فى إطار القانون.