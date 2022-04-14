مجلس الوزراء التونسى يوافق على اتفاقية قرض مع البنك الإفريقى للتصدير

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وافق مجلس الوزراء التونسي برئاسة نجلاء بودن رمضان رئيسة المجلس على مجموعة من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية، ومنها مشروع مرسوم يتعلق على اتفاق قرض بين البنك المركزي التونسي والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل ميزانية الدولة.



كما وافق مجلس الوزراء التونسي - خلال اجتماع المجلس الذي ترأسته اليوم رئيس مجلس الوزراء نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة - على مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 7 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات – المرحلة 2، إلى جانب مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.



ووافق المجلس - كذلك - على مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط أحكام استثنائية للترقية بالاختيار بعنوان سنتي 2021 و2022 ، إلى جانب الموافقة على مشروع أمر رئاسي يتعلّق بضبط صيغ وشروط منح تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي للمصدرين الخواص في إطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الاتحاد الأوروبي.



ووافق المجلس - أيضا - على مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية باجة، بالإضافة إلى مشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مدنين الجنوبية من ولاية مدنين.