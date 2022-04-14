مجلس إدارة "الشرقية-إيسترن كومباني" يوافق على المساهمة في "المتحدة للتبغ"

كتب هانى الحوتى

أعلنت الشركة الشرقية -إيسترن كومباني، موافقة مجلس الإدارة على المساهمة في رأسمال الشركة المتحدة للتبغ بنسبة 24% من رأسمال الشركة البالغ 100 مليون جنيه، ودعوة الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق على قرار المساهمة في الشركة الحاصلة على الترخيص الجديد، منوهة إلى أن مؤسسي الشركة المتحدة للتبغ سيتحملون وحدهم إجمالي تكلفة قيمة الرخصة الجديدة دون تحمل الشركة الشرقية أي تكلفة خاصة بقيمة الرخصة.

كما أعلنت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية لتصنيع منتجات فيليب موريس فور صدور رخصة التصنيع والتشغيل وفقًا لكراسة الشروط، على أن تلتزم الشركة المتحدة للتبغ فور الحصول على الترخيص باستئجار المبنى وخطوط الإنتاج الحالية المخصصة لإنتاج فيليب موريس لمدة 3 سنوات، واستمرار الشركة الشرقية في تصنيع منتجات فيليب موريس على نفس خطوط الإنتاج وحتى نهاية العام المالي الحالي 2021/2022 وللكميات المتفق عليها.

جاء ذلك في ضوء تقدم الشركة المتحدة للتبغ للحصول على رخصة تصنيع وتشغيل لإنتاج منتجات التبغ الخاصة بشركة فيليب موريس العالمية في مصر، وبمناسبة ما تضمنته كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة المحدودة للحصول على الرخصة من أحقية الشركة الشرقية-إيسترن كومباني بالمساهمة بحصة تبلغ 24% من رأسمال الشركة الحاصلة على الترخيص، وكذلك في ضوء المفاوضات الجارية بين الشركة الشرقية-إيسترن كومباني وبين الشركة المتحدة للتبغ، لإعادة هيكلة العلاقة التعاقدية الخاصة بتصنيع منتجات فيليب موريس في مصر فور صدور الرخصة.