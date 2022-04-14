اليوم السابع
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الخميس، 14 أبريل 2022 06:58 م
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لأول مرة منذ جائحة كورونا.. خلو العناية المركزة بسوهاج بعد خروج آخر حالة

الخميس، 14 أبريل 2022 06:20 م
لأول مرة منذ جائحة كورونا.. خلو العناية المركزة بسوهاج بعد خروج آخر حالة مستشفى - صورة أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عدم وجود أي مريض كورونا بأقسام العناية المركزة المخصصة لهم بالمستشفيات، حيث كان خروج آخر حالة مسجلة بتلك الأقسام، أمس الأربعاء، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحصول على لقاح كورونا للحفاظ على تلك المكتسبات.

وأشارت مديرية الصحة بالمحافظة، إلى استقرار الوضع الصحي بالمحافظة، لافتة إلى أن تلك هى المرة الأولي التي تكون فيها أقسام العناية المركزة المخصصة لمرضي كورونا بلا مصابين منذ بداية عمل تلك الأقسام واستقبالها للمرضي المصابين بالفيروس.

وشددت وكيل الوزارة علي ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، وذلك لضمان استمرار ذلك الاستقرار الكبير للوضع الوبائي، منوهة إلى أن مديرية الصحة بسوهاج تقوم بحملة مكبرة بالميادين ودور العبادة، والأسواق للتوعية والتثقيف الصحي وإرشاد المواطنين بطرق الوقاية والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وكذلك فرق التطعيم المتنقلة، وفرق تقديم خدمات المبادرات الرئاسية بتلك الأماكن أيضا، وذلك للتسهيل على المواطنين والوصول إليهم بجميع المدن والقرى بالمحافظة.


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