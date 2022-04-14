قيادى فلسطينى: اجتماع طارئ للقيادة سيتم اتخاذ قرارات استراتيجية خلاله

أ.ش.أ

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الخميس، إن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعًا طارئا لبحث العدوان الإسرائيلى المتواصل بحق الشعب الفلسطينى، وإنه سيتم اتخاذ قرارات استراتيجية خلاله.



وأضاف الشيخ، فى حديث لـ"صوت فلسطين"، أن حكومة الاحتلال اتخذت قرارًا واضحًا برفع وتيرة القتل فى أراضى دولة فلسطين عبر تعليماتها لجيشها بالقتل دون قيود، مشيرًا إلى أن ما يجرى مجزرة حقيقية لا يُمكن السكوت عليها.



وحمّل الشيخ إسرائيل المسؤولية كاملة عن تداعيات عدوانها الذى يجرى بغطاء دولى كامل، مطالبا المجتمع الدولى بتوفير الحماية الدولية الفورية فى ظل عجزه عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية حول منح الشعب الحق فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.



وأشار الشيخ إلى استمرار التنسيق مع الأردن لوقف العدوان على المسجد الأقصى من خلال اقتحامات المستوطنين المتواصلة ومحاولات تقديم "القرابين" فى ساحاته.