قافلة وصل الخير تنتهى من توزيع 8500 صندوق مواد غذائية بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور محمد ترك، منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، إنه تم الانتهاء من توزيع 8500 صندوق مواد غذائية ضمن مبادرة وصل الخير لخدمة أهالينا في القرى والنجوع والمدن والتوابع بمحافظة الإسماعيلية وضواحيها.

وقال المهندس نبيل عصام، منسق المبادرة في المحافظة، أن القافلة هي ضمن الموجة الأولى لمجموعة قوافل ستصل خلال الفترة المقبلة لتغطي كافة مراكز المحافظة تباعًا وليستفيد بها أكبر عدد من الأسر في القرى والتوابع.

وأضاف "نبيل"، أن جهود المؤسسة مستمرة لاستكمال حملة توزيع المليون صندوق ضمن قوافل وصل الخير في مختلف أنحاء محافظات الجمهورية تباعًا علي الفئات الأولى بالرعاية وقبل شهر رمضان بجانب أعمال التطوير والإنشاءات التي تتم في القرى المدرجة بالمبادرة.

وأضاف نبيل، أن توزيع العبوات الغذائية بمحافظة الإسماعيلية، يأتي إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة تجاه المواطنين الاكثر احتياجًا في مختلف أنحاء المحافظة عن طريق فرق الرصد والمتطوعين في القرى المدرجة والغير مدرجة في المبادرة.



قافلة وصل الخير بالإسماعيلية





توزيع مواد غذائية من مؤسسة حياة كريمة





قافلة وصل الخير بالإسماعيلية