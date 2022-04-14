عاطل يقتل سيدة بمنطقة الهرم وتحريات مكثفة لكشف ملابسات الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات في حادث مقتل سيدة على يد عاطل بمنطقة الهرم، بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل سيدة بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن عاطل تم تحديد هويته وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما.

ويجري رجال المباحث بقسم شرطة الهرم تحريات مكثفة لبيان حقيقة الخلافات التي تجمع بين المتهم والمجني عليها، والدافع وراء ارتكابه الجريمة، وعقب الانتهاء من مناظرة الجثة، تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم ومواجهته لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.